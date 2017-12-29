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У Києві на Кільцевій знайшли мінометну міну

На з’їзді з Кільцевої дороги на Петропавлівську Борщагівку у таючому снігу знайшли мінометну міну.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

Наразі вулицю частково перекрили.

На місці події працюють вибухотехніки.

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До слова, у Львові злодії винесли з дитячого саду техніку, поламали вікна, двері, замки, а також розкидали документи.

Фото: Київ Оперативний

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