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У Києві на Кільцевій знайшли мінометну міну
На з’їзді з Кільцевої дороги на Петропавлівську Борщагівку у таючому снігу знайшли мінометну міну.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
Наразі вулицю частково перекрили.
На місці події працюють вибухотехніки.
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До слова, у Львові злодії винесли з дитячого саду техніку, поламали вікна, двері, замки, а також розкидали документи.
Фото: Київ Оперативний
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