У Львові розгромили і обікрали дитсадок

У Львові злодії винесли з дитячого саду техніку, поламали вікна, двері, замки, а також розкидали документи.

Пограбували дитячий садок №45 Сонечко, що на вулиці Родини Крушельницьких, 23 у Личаківському районі.

Про це ZAXID.NET розповіла завідувачка ДНЗ Наталія Шергіна.

Проникнення відбулося над ранок. Приміщення цілу ніч охороняється, сторож щодві години робить обхід приміщення.

О 6 ранку все було гаразд, а вже біля 7 ранку жінка-сторож помітила сліди і зламані вікна.

– Зламали двоє пластикових вікон першого поверху не з освітленої вулиці, а з внутрішньої сторони там, де будинків немає. Порозкидали документи, тумбочки, понищили замки, двері, ‒ розповіла Наталія Шергіна.

Злодії винесли два маленькі телевізори з музичними центрами, два процесори і приватний ноутбук виховательки. Найбільше понищений кабінет завідувачки. Там зламані двері, порозкидані меблі, документація.

Батьків, які вранці приводять дітей, просять при можливості забрати дітей додому, адже в садочку працює чергова група.

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Нагадаємо, у Києві також пограбували дитсадок.