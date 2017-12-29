В одному з ресторанів торгового комплексу Kamala Mills в індійському Мумбаї почалася пожежа, вогонь поширився на усі 12 поверхів. Загинули щонайменше 16 людей, постраждали понад 30.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву поліцію.

При цьому серед постраждалих 16 осіб перебувають у критичному стані.

Верхня частина будівлі вигоріла дотла.

Поліція порушила кримінальну справу, ведеться слідство.





У Мумбаї горить 12-поверховий торговий центр – багато жертв / 3 фотографии

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До слова, це не перша за сьогодні пожежа – у нью-йоркському кварталі Бронкс горів 5-поверховий житловий будинок, загинули 12 людей.

Фото: NDTV