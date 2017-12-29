PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Мумбаї горить 12-поверховий торговий центр - багато жертв /

У Мумбаї горить 12-поверховий торговий центр – багато жертв 

В одному з ресторанів торгового комплексу Kamala Mills в індійському Мумбаї почалася пожежа, вогонь поширився на усі 12 поверхів. Загинули щонайменше 16 людей, постраждали понад 30.

Мумбай

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву поліцію.

При цьому серед постраждалих 16 осіб перебувають у критичному стані.

Верхня частина будівлі вигоріла дотла.

Поліція порушила кримінальну справу, ведеться слідство.

image image image
У Мумбаї горить 12-поверховий торговий центр – багато жертв  / 3 фотографии

Читайте: Не туди залила: жінка ледь не згоріла в авто на АЗС

До слова, це не перша за сьогодні пожежа – у нью-йоркському кварталі Бронкс горів 5-поверховий житловий будинок, загинули 12 людей.

Фото: NDTV

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх