В одному з ресторанів торгового комплексу Kamala Mills в індійському Мумбаї почалася пожежа, вогонь поширився на усі 12 поверхів. Загинули щонайменше 16 людей, постраждали понад 30.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву поліцію.
При цьому серед постраждалих 16 осіб перебувають у критичному стані.
Верхня частина будівлі вигоріла дотла.
Поліція порушила кримінальну справу, ведеться слідство.
У Мумбаї горить 12-поверховий торговий центр – багато жертв / 3 фотографии
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До слова, це не перша за сьогодні пожежа – у нью-йоркському кварталі Бронкс горів 5-поверховий житловий будинок, загинули 12 людей.
Фото: NDTV
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