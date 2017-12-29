У горах італійської провінції Тревізо знайшли тіло загиблої українки Софії Мельник. Чоловік, з яким вона жила, потім наклав на себе руки.

Про це повідомляють РІА Новости.

Відомо, що перекладачка з Києва зникла минулого місяця.

Слідчі підозрюють, що співмешканець жінки вбив її з ревнощів, а потім убив і себе. На тілі загиблої – численні синці та подряпини.





У пакеті скинули в урвище: в Італії знайшли тіло українки / 3 фотографии

Поліцейські припускають, що загибла могла бути ще живою, коли її в чорному пакеті скинули в урвище, а травми вона могла отримати під час падіння.

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Нагадаємо, у Києві злодій порізав продавщицю продуктового.

Фото: Ilgazzetino.