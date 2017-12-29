У Росії автобус розтрощив зупинку з людьми

Пасажирський автобус вилетів на зупинку на Сходненській вулиці у Москві і збив людей. Три особи постраждали.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Автобус перетворив зупинку у велику купу металу.
Загиблих немає. Відомо про трьох постраждалих, яких зараз розвозять по лікарнях. Один з поранених – у вкрай важкому стані.
Водій автобуса пояснив, чому він вилетів на зупинку.
– Мене підрізав таксист, я уходив від аварії, після цього не впорався з керуванням і вилетів на зупинку. Я намагався об’їхати людей.
Вказується, що перед зміною 57-річний Судоуров Раджабалі пройшов перевірку на алкоголь і наркотики. Загальний стаж роботи у нього – більше 30 років.
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Нагадаємо, у Києві на одному місці сталося три ДТП за 20 хвилин.