Пасажирський автобус вилетів на зупинку на Сходненській вулиці у Москві і збив людей. Три особи постраждали.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Автобус перетворив зупинку у велику купу металу.





У Росії автобус розтрощив зупинку з людьми / 3 фотографии

Загиблих немає. Відомо про трьох постраждалих, яких зараз розвозять по лікарнях. Один з поранених – у вкрай важкому стані.

Водій автобуса пояснив, чому він вилетів на зупинку.

– Мене підрізав таксист, я уходив від аварії, після цього не впорався з керуванням і вилетів на зупинку. Я намагався об’їхати людей.

Вказується, що перед зміною 57-річний Судоуров Раджабалі пройшов перевірку на алкоголь і наркотики. Загальний стаж роботи у нього – більше 30 років.

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