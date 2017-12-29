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У центрі Києва знайшли труп чоловіка

29 грудня на вулиці Жилянській, 7 у Києві знайшли труп чоловіка. Тіло лежало у дворі житлового будинку.

На вигляд загиблому чоловікові не більше 30 років. Померлий одягнений пристойно і не схожий на безхатченка, пише Інформатор.

Поряд із трупом лежить пляшка алкогольного енергетика.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Експерти з’ясовують причини смерті.

За словами місцевих жителів, у чоловіка міг статися серцевий напад.

Раніше в Києві бетоновоз на смерть збив і протягнув 20 метрів дівчину, яка перебігала дорогу.

Фото: Інформатор

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