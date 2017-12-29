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У Єгипті невідомий відкрив вогонь у церкві: 10 загиблих

У Єгипті невідомий влаштував стрілянину в церкві. Внаслідок стрілянини на місці загинуло, як мінімум п’ять чоловік.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і ліквідували озброєного чоловіка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте: Напад у Єгипті: загинули 10 осіб

Серед загиблих: троє правоохоронців, працівник церкви і нападник.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров’я Єгипту уточнили число загиблих. За останніми даними – їх 10 чоловік.

Раніше Факти ICTV писали, що в мечеті на півночі Синайського півострова в Єгипті прогримів вибух. В результаті чого загинуло 235 осіб, поранено близько 130.

Фото: www.meerut.com.

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