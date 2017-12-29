В Івано-Франківську батько рік ґвалтував 14-річну доньку

В Івано-Франківську 36-річний чоловік ґвалтував свою 14-річну доньку. Розбещення дівчинки тривало близько року.

Про статеві зносини батька з дочкою повідомила мама дівчинки, заявив на брифінгу начальник ГУ НП в Івано-Франківській області Віктор Шкутов, передає Місто.

За словами жінки, розбещення дівчинки батьком тривало вже близько року. Тілесних ушкоджень на тілі потерпілої немає. У поліції кажуть, батько психологічно та морально тиснув на дитину.

До слова, крім 14-річної дівчинки в родині росте молодший син. Сім’я благополучна, 15 років у шлюбі. Ніхто з батьків раніше не притягувався до відповідальності.

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Відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Наразі він затриманий, йому оголосили про підозру, знаходиться у СІЗО.

З дівчинкою працюють психологи та працівники ювенальної превенції.

До речі, в Японії батьки 15 років тримали дочку в клітці та годували раз на тиждень. 19-кілограмова жінка померла.