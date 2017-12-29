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“Зачароване” місце у Києві: три ДТП за 20 хвилин

На проспекті Палладіна у Києві 28 грудня близько 23.20, перед поворотом на Наумова, сталося три ДТП протягом 20 хвилин.

ДТП

Усі три авто, які рухалися окремо у попутньому напрямку, в’їхали в один розподільчий відбійник посередині дороги, передає Київ Оперативний.

Спочатку Citroen – який від удару відкинуло в інший відбійник. Його водій не постраджав і викликав поліцейських.

Через кілька хвилин у той самий відбійник вдарився Volkswagen. Його також відкинуло у правий відбійник, а потім він ще й перевернувся на бік.

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Приблизно через 30 секунд у те ж саме місце влетів BMW. Його відкинуло на Volkswagen.

Останньому водію не пощастило найбільше – він отримав травми і був госпіталізований.

При цьому водій Citroen впевнений, що аварія сталася через халатність робітників Київавтодору, які не встановили належних знаків та позначок на відбійник.

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“Зачароване” місце у Києві: три ДТП за 20 хвилин / 5 фотографий

До речі, у жовтні у Києві зловили таксиста, який носився по тротуарах, проїжджав на червоний сигнал світлофора і навіть намагався з’їсти ключі від автомобіля.

Фото: Киев Оперативный

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