Завод в Запоріжжі намагався поставляти електроніку військовим РФ

Завод в Запоріжжі намагався налагодити поставки електроніки подвійного призначення до Росії, яку могли використовувати у військовій промисловості.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Росіяни зареєстрували в Україні фіктивні фірми через, які хотіли закуповувати високотехнологічне військове устаткування в обхід санкцій.

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Експерти встановили, що обладнання запорізького заводу може бути використано на російській військовій техніці.

На підприємстві проведено обшуки, вилучені зразки обладнання, було відкрито дві кримінальні справи. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили та затримали у районі проведення АТО інформатора бойовиків, який передавав дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів ЗСУ.