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У Харкові зіткнулися BMW і ВАЗ: троє осіб загинуло, ще двоє у лікарні

На окружній дорозі Харків-Довжанський сталася смертельна ДТП – зіткнулися автомобілі BMW та ВАЗ. У результаті аварії троє осіб загинуло на місці, двоє доставлені до лікарні з травмами.

Зіткнення автомобілів сталося 30 грудня близько 01.30 на окружній дорозі Харків-Довжанський, повідомляє поліція Харківщини.

Внаслідок ДТП водій і пасажир BMW доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 53-річний водій і 2 пасажири ВАЗ від отриманих ушкоджень загинули на місці.

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Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські встановлюють особу пасажира BMW та одного з загиблих пасажирів ВАЗ, а також усі обставини скоєння ДТП.

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У Харкові зіткнулися BMW і ВАЗ: троє осіб загинуло, ще двоє у лікарні / 3 фотографии

Нещодавно на Львівщині зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус, загинув один із водіїв.

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