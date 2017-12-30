У Ніжині п’ятеро дітей отруїлися в дитсадку, їх госпіталізували

У Ніжині Чернігівської області п’ятьох вихованців дитячого садочку №12 госпіталізували з гострим гастроентероколітом.

– З 22 по 28 грудня 2017 року до інфекційного відділення Ніжинської міської лікарні ім. Миколи Галицького з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 5 дітей, вихованців дошкільного навчального закладу №12 м. Ніжина, – повідомили в Ніжинській прокуратурі.

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України.

Читайте: У Харкові зіткнулися BMW і ВАЗ: троє осіб загинуло, ще двоє у лікарні

Слідство встановлює всі обставини інциденту, триває розслідування.