PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Ніжині п’ятеро дітей отруїлися в дитсадку, їх госпіталізували/

У Ніжині п’ятеро дітей отруїлися в дитсадку, їх госпіталізували

У Ніжині Чернігівської області п’ятьох вихованців дитячого садочку №12 госпіталізували з гострим гастроентероколітом.

– З 22 по 28 грудня 2017 року до інфекційного відділення Ніжинської міської лікарні ім. Миколи Галицького з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 5 дітей, вихованців дошкільного навчального закладу №12 м. Ніжина, – повідомили в Ніжинській прокуратурі.

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України.

Читайте: У Харкові зіткнулися BMW і ВАЗ: троє осіб загинуло, ще двоє у лікарні

Слідство встановлює всі обставини інциденту, триває розслідування.

Раніше у Франції 26 немовлят отруїлися продукцією одного з найбільших у світі виробників дитячого харчування.

Теги: , , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх