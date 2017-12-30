У шведському місті Мальме підірвали поліцейський автомобіль, припаркований біля дільниці. Поліція затримала двох підозрюваних в організації вибуху.

Інцидент стався ввечері 29 грудня. Одразу після вибуху правоохоронці виставили велике оточення, на місце також прибули сапери, повідомляє Expressen.

Згодом поліції вдалося затримати двох осіб – 22-річного та 26-річного чоловіків. Їх підозрюють у причетності до організації вибуху.

Також поліцейські проводять обшуки та опитують свідків інциденту. Мотиви нападників не називаються.

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Міністр юстиції Швеції Морган Йоханссон уже заявив, що з 2018 року в країні посилять покарання за зберігання вибухових речовин і їх використання для нападу на правоохоронців.





У Швеції підірвали поліцейське авто / 3 фотографии

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що ІДІЛ взяла відповідальність за вибух у Санкт-Петербурзі.

Фото: Еxpressen