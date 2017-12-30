Викраденого в Києві фахівця з криптовалют звільнили за $1 млн у біткоінах

Російський фахівець із криптовалют Павло Лернер, якого викрали в Києві 26 грудня, заплатив понад $1 млн у біткоінах заради звільнення.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на заяву радника глави МВС Антона Геращенка.

– Він був викрадений озброєною бандою з метою отримати викуп у біткоінах. У нас є оперативна інформація, що він заплатив біткоіни на більше ніж $1 млн, – сказав він.

За інформацією, Павло Лернер був у заручниках півтора дні, а потім його відпустили.

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До слова, у біткоін-біржі EXMO підтвердили, що 29 грудня Лернер вийшов на зв’язок. Зараз він у безпеці, з його здоров’ям все добре, але він перебуває у стані глибокого стресу.

Нагадаємо, 26 грудня у Києві невідомі в балаклавах викрали 40-річного росіянина, аналітика біржі криптовалют EXMO Павла Лернера. Його силою затягли в автомобіль біля офісного центру на вул. Степана Бандери.