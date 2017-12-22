Легендарний Нік Вуйчич став батьком двійні

Дружина легендарного мотиваційного оратора Ніка Вуйчича народила двійнят. Дівчата і їх мама почувають себе добре.
Про це Нік Вуйчич написав на своїй сторінці у Facebook.
– Ідентичне подвійне благословення від нашого милосердного і Всемогутнього Бога! Народилися 20 грудня – Олівія Мей Вуічіч (у червоному, 7.54 ранку) і Еллі Лорел Вуічіч (у жовтому, 7.56 ранку) !!!, – пише оратор.
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Напомним, звезда Теории большого взрыва родила первенца.
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