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Легендарний Нік Вуйчич став батьком двійні

Дружина легендарного мотиваційного оратора Ніка Вуйчича народила двійнят. Дівчата і їх мама почувають себе добре.

Про це Нік Вуйчич написав на своїй сторінці у Facebook.

– Ідентичне подвійне благословення від нашого милосердного і Всемогутнього Бога! Народилися 20 грудня – Олівія Мей Вуічіч (у червоному, 7.54 ранку) і Еллі Лорел Вуічіч (у жовтому, 7.56 ранку) !!!, – пише оратор.

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Напомним, звезда Теории большого взрыва родила первенца.

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