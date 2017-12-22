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Модель Playboy знялась оголеною для власного календаря

Американська модель Playboy Ліндсі Пелас з 8-м розміром бюсту роздяглась для власного календаря на 2019 рік.

На фото красуня позує без одягу в різних образах, відповідно до місяця або дівчина підбирала образ до свята, яке випадало на той чи інший місяць.

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Модель Playboy знялась оголеною для власного календаря / 13 фотографий

Але, як зазначає сама модель, такі великі натуральні і завдають їй чимало клопоту, пише Gazeta.

Груди красуні важать близько 5 кг.

– Роблю миле та невинне обличчя, а насправді болить спина. Це божевілля, наскільки по-своєму бачать люди тебе як особистість через великі груди. Працювати з 5 кілограмами на грудях – випробування для спини.

Розтяжка, масаж та гарне ліжко допомагають впоратися з болем, – написала на своїй сторінці в соціальній мережі Ліндсі.

Нагадаємо, хто став дівчиною року за версією Playboy.

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