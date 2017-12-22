Роберт Де Ніро взув черевики на платформі, щоб бути вищим за Аль Пачіно

Оскароносних акторів Роберта Де Ніро і Аль Пачіно в Нью-Йорку сфотографували під час зйомок фільму Ірландець. Де Ніро був у черевиках на високій платформі, щоб бути вищим, ніж Аль Пачіно.

Так, за сюжетом гангстерської драми Ірландець, герой Роберта Де Ніро повинен бути значно вищим від персонажа, якого грає Аль Пачіно.

Така ось магія кіно, пише People.

До слова, кінострічка Ірландець, легендарного режисера Мартіна Скорсезе, вийде у 2019 році і розповість про життя гангстера Френка Ширана. Сценарій картини заснований на книзі Чарльза Брандта Я чув, ви фарбуєте будинки.

Головного героя – Френка – зіграє Роберт Де Ніро, а Аль Пачіно виконає роль Джиммі Хоффа, у вбивстві якого замішаний гангстер.

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Нагадаємо, список претендентів у номінації Кращий фільм на Оскар 2018.