Український репер випустив пісню про Олега Винника

Київський репер Ігор Ревенко, який виступає під псевдонімом KOSMO, випустив трек, присвячений українському співакові Олегу Виннику.

Відео з композицією опубліковано на каналі KOSMO в Youtube.

– Одного разу ми всі дізналися, що є Олег Винник – людина, що, як би, з’явилася нізвідки, раптом заполонила собою все навколо: обкладинки журналів, ефіри талант-шоу і вашу стрічку Facebook. Ви сміялися, іронізували, дивувалися. Тепер настав час визнати, що Олег Винник – еталонна рок-зірка, у якої є слава, гроші, а ще його дуже люблять жінки. Бути як Олег Винник – значить бути любленим та успішним. Це мрія кожного артиста, – розповів репер.

У треку також згадуються такі зірки як Іван Дорн, Дмитро Монатік, Євген Галич, Святослав Вакарчук.

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До слова, Олег Винник презентував новий відеокліп на україномовну поп-рок композицію Як жити без тебе, в якій з’явився в новому амплуа.

Відео: KOSMO