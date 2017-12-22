Запустив руку у штани та насильно цілував: 10-кратний номінант Греммі влип у секс-скандал

Три оперні співачки та одна виконавиця класичної музики звинуватили головного диригента лондонського Королівського філармонічного оркестру Шарля Дютуа в сексуальних домаганнях. Через скандал одразу кілька оркестрів розірвали з ним контракти.

Після звинувачень Королівський філармонічний оркестр тимчасово відсторонив Дютуа від роботи, поки не буде представлена чітка картина події. Сам швейцарський диригент поки ніяк не відповів на ці закиди, передає Російська служба ВВС.

52-річна оперна співачка Пола Расмуссен, яка вже вийшла на пенсію, розповіла, що у 1991 році у гримерці Дютуа притиснув її до стіни, схопив руку, “запустив її в свої штани і став насильно цілувати мене взасос”.

Інша співачка, Сільвія Макнер, розповіла, що в 1985 році Шарль Дютуа спробував “домогтися свого” в готелі після репетиції з оркестром Міннесоти. Коли вони залишилися в ліфті удвох, чоловік “притиснув мене до стіни, навалився на мене і просунув своє коліно мені між ніг”.

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Ще дві жінки висунули звинувачення анонімно через побоювання, що Дютуа може перешкодити їх подальшим виступам. Одна з них сказала, що диригент тричі чіплявся до неї в 2006 році і один раз у 2010, хапав її за груди та притискав до стіни в гримерці, утримуючи за зап’ястя.

Крім Королівського симфонічного оркестру, Дютуа працював із симфонічними оркестрами Бостону та Сан-Франциско, які тепер перервали з ним співробітництво. Крім того, він не диригуватиме на виступах філармонічного оркестру Нью-Йорку, симфонічного оркестру Чикаго та Клівлендського оркестру.

Зауважимо, що Шарль Дютуа керував двома оперними театрами, 10 разів номінувався на премію Греммі та двічі її отримував. Протягом 25 років він очолював Монреальський симфонічний оркестр, 10 років був художнім керівником національного оркестру Франції. Зараз Дютуа є керівником симфонічного оркестру телерадіокомпанії Ен-Ейч-Кей у Токіо.