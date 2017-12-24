Новий рік вже через тиждень. Навколо пахне мандаринами і цукерками, а новорічного настрою все ще немає? Не біда, на допомогу прийдуть ялинка та новорічні фільми.

Для тих, кому Карнавальна ніч, Чародії і Полярний експрес вже не допомагають знову відчути дух Нового року і Різдва.

Факти ICTV склали список фільмів, які обов’язково варто подивитися.

Ці фільми будуть радувати вас і вашу родину всі новорічні свята. Напевно деякі з них добре вам знайомі, про деякі ви, можливо, дізнаєтеся вперше.

Один вдома

(1990, США)

Режисер: Кріс Коламбус

Фільм Один вдома смішить вже друге покоління глядачів. Сюжет Один вдома знають, здається, всі: американське сімейство відправляється в Європу на Різдво. Але в метушні від’їзду батьки, тітки, дядьки і старші двоюрідні брати і сестри забувають вдома маленького, але не по роках тямущого хлопчика. Залишившись на самоті, малюк готується до зустрічі Різдва і заодно протистоїть парочці невдачливих “мокрих” грабіжників.

Якщо вже почнете перегляд, радимо не зупинятися і подивитися всі 4 частини фільму. Новорічний настрій і сміх вам будуть забезпечені на кілька днів.

Відпустка за обміном

(2006, США)

Режисер: Ненсі Майерс

Айріс Симпкинс, автор популярної весільної колонки в лондонській “Daily Telegraph”, живе в чарівному котеджі в англійській провінції. Вона закохана в чоловіка, який любить іншу. Далеко від неї в Південній Каліфорнії живе Аманда Вудс, власниця процвітаючого рекламного агентства, що займається створенням роликів для фільмів. Вона раптом виявляє, що кохана людина їй зраджує.

Дві незнайомі жінки, що живуть на відстані 10 000 кілометрів один від одного, опиняються у подібній ситуації. І вони знаходять один одного. Перед Різдвом Айріс і Аманда вирішують відпочити від своїх проблем, домовившись помінятися континентами і пожити один у одного протягом двох тижнів. Айріс переїжджає в будинок Аманди в сонячній Каліфорнії, а Аманда приїжджає в засипану снігом англійську провінцію.

Міцний горішок

(1988, США)

Режисер: Джон Мактірнан

У суперсучасному хмарочосі Лос-Анджелеса поліцейський Джон Макклейн веде смертельну сутичку з бандою політичних терористів, що узяли в заручники два десятки чоловік, в число яких потрапляє і його дружина. Почалося все з того, що хлопець приїхав в місто до дружини, опинився на різдвяному прийомі, а кінчилося справжньою війною.

Реальна любов

(2003, Велика Британія)

Режисер: Річард Кертіс

Реальна любов – це фільм-мозаїка, який об’єднує історії відразу декількох персонажів, які готуються зустрічати Новий Рік і нове кохання. Від прем’єр-міністра, що миттєво закохався в співробітницю свого апарату, – до письменника, який втік на південь Франції, щоб склеїти своє розбите серце…всіх в цьому новорічному фільмі чекає щасливий фінал.

Примітно, що, незважаючи на романтичну тему фільму, в Реальної любові вистачає і драматизму, і комедії, а своєю грою картину прикрашають Х’ю Грант, Колін Ферт, Ліам Нісон, Емма Томпсон, Кіра Найтлі, Мартін Фріман та інші зірки британського кіно.

Щоденник Бріджит Джонс

(2001, Велика Британія, Франція, США, Ірландія )

Режисер: Шерон Магуайр

Знаменита екранізація однойменного роману Хелен Філдінг, дія якого розвивається в сезон підготовки до новорічних свят. Героїня Бріджит Джонс, вирішила, нарешті, взяти себе в руки і почати нове життя. Їй вже за тридцять, але вона не заміжня, безвольно потурає своїм шкідливим звичкам і не наважується позбавитися від зайвих кілограмів. Батьки намагаються посватати її за сина сусідів, скромника Марка, а сама Бріджит без розуму від свого чарівного начальника Деніела. З першого дня нового життя міс Джонс вирішує вести щоденник, в який вона буде записувати свої майбутні досягнення і перемоги.

Санта на продаж

(2010, Фінляндія, Норвегія, Франція, Швеція)

Режисер: Ялмарі Хеландер

Чорна комедія Санта на продаж розрахована на дорослих глядачів, тих, кому саме час самим переодягатися бородатим чарівником.

Сюжет побудований за класичним канонам хоррора: в засніжених горах Лапландії невідома корпорація проводить таємничі геологічні вишукування. В цей час жителі сусіднього села недораховуються поголів’я північних оленів. Частина тварин загинула, а частина просто втекла. Засмучені чоловіки без праці виявляють винуватця інциденту – голого бородатого чоловіка. Незабаром вони починають підозрювати, що взяли в полон самого Санта-Клауса.

Старий Новий рік

(2011, США)

Режисер: Геррі Маршалл

Точний переклад назви New year’s Eve звучить як Переддень Нового року. А тому не дивно, що фільм присвячений тому, як проводять 31 грудня та новорічну ніч жителі найяскравішого мегаполісу світу – Нью-Йорка. Своє бачення міської передноворічної метушні представляє глядачеві режисер Гарі Маршалл, відомий за фільмами Красуня, і День Святого Валентина.

У фільмі Маршалл знову вдався до улюбленого прийому новелізації кіно: картина включає в себе вісім сюжетів, об’єднаних темою Нового року, романтики, надії і любові. У фільмі зіграли Холлі Бері, Сара Джессіка Паркер, Джон Бон Джові , Роберт Де Ніро та інші.

Ноель

(2004, США, Канада)

Режисер: Чазз Пальмінтері

Різдво в Нью-Йорку — чудова пора року. По всьому місту запалюються тисячі різдвяних ялинок, які створюють відчуття спокою і щастя. Проте для деяких людей цього мало, вони чекають чогось неймовірного, казкового, щоб відволіктися від повсякденних проблем і турбот.

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Тож, яскравих емоцій, приємного перегляду і чудового вам святкового настрою.

Раніше Факти ICTV писали про те, як пити і не п’яніти на Новий рік.