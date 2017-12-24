PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Батл, квіти і поцілунок: Шуров поставив крапку в конфлікті з Yurcash/

Батл, квіти і поцілунок: Шуров поставив крапку в конфлікті з Yurcash

Учорашній виступ на Х-фактор групи Yurcash завершився шокуючим батлом судді Дмитра Шурова у відповідь на виклик Юрія Юрченка.

Дмитро Шуров

Шуров написав цілу пісню у стилі реп і підніс конкурсанту букет.

Щоправда, у цей момент з музикантом трапився неприємний конфуз – він впав прямо на сцені.

Але це не завадило покласти край конфлікту – Юрченко поцілував Шурова на знак примирення.

Нагадаємо, під час шостого ефіру пісня-завдання від Дмитра Шурова не на жарт обурила групу Yurcash і стала причиною конфлікту.

Відзначимо також, що вчора за крок від суперфіналу Х-фактор 8 шоу залишила Даша Ступак.

Читайте: Відгадай пісню Винника – ТЕСТ

До речі, Настя Каменських написала пісню українською мовою для учасниці шоу Х Фактор Євгенії Червоножко.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх