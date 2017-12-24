Батл, квіти і поцілунок: Шуров поставив крапку в конфлікті з Yurcash

Учорашній виступ на Х-фактор групи Yurcash завершився шокуючим батлом судді Дмитра Шурова у відповідь на виклик Юрія Юрченка.

Шуров написав цілу пісню у стилі реп і підніс конкурсанту букет.

Щоправда, у цей момент з музикантом трапився неприємний конфуз – він впав прямо на сцені.

Але це не завадило покласти край конфлікту – Юрченко поцілував Шурова на знак примирення.

Нагадаємо, під час шостого ефіру пісня-завдання від Дмитра Шурова не на жарт обурила групу Yurcash і стала причиною конфлікту.

Відзначимо також, що вчора за крок від суперфіналу Х-фактор 8 шоу залишила Даша Ступак.

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До речі, Настя Каменських написала пісню українською мовою для учасниці шоу Х Фактор Євгенії Червоножко.