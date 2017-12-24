O.Torvald перетворив Щедрик у новорічну рок-пісню

Український рок-гурт О.Torvald презентував свою новорічну пісню Ракамакафо.

Гурт представив пісню під час фінального шоу Х-Фактора.

За словами Жені Галича, це – пісня-ностальгія, і вона повертає слухача мінімум на десятиліття назад, коли ще існували магнітофони, багато людей жили на дешевих знімних квартирах і пили такий же дешевий алкоголь, але при цьому були щасливі.

– Ми з хлопцями помітили, що в новорічному ефірі цього року дуже мало святкового настрою, і згадали про пісню, написану 5-6 років тому.

У результаті підставили семпл Щедрика у драйвову гітарну гармонію, і таким чином повернули людей в атмосферу різдвяного таїнства. Адже Щедрик – це велика мелодія всіх часів і народів, написана нашим українським композитором.

Для багатьох – це зберігся з дитинства головний символ свята. Як тільки починає грати Щедрик, відчувається Новий рік, Різдво, запах бенгальських вогнів, – поділився Галич.

Читайте: У Вінниці Щедрик заспівала тисяча хористів

Нагадаємо, український Щедрик зазвучав в Сінгапурі.