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XMAS WITH NK: Каменських презентувала різдвяний фільм

Настя Каменських презентувала збірку різдвяних пісень у форматі фільму.

До збірки увійшло 9 пісень українською, англійською та італійською мовою, в тому числі Щедрик, Last Christmas і три нових новорічних композиції.

У фільмі артистка не просто співала, а й розповідала особисті історії, які у неї траплялися на Різдво чи Новий рік.

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Акомпанував Насті давній друг Дмитро Саратський.

Раніше Факти ICTV писали, що українська співачка Настя Каменських представила першу пісню з різдвяного альбому Xmas with NK під назвою Чудо Різдва. Автором пісні став Олексій Потапенко (Потап).

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