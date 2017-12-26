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Фентезі зі Шварценеггером і Джекі Чаном – дата виходу

Фентезійний фільм Таємниця Печатки дракона: подорож до Китаю, в якому знялися Арнольд Шварценеггер і Джекі Чан, вийде 16 серпня 2018 року.

Шварценеггер и Джеки Чан

Про це пише Сегодня.

Сюжет фільму розповість про англійського мандрівника Джонатана Гріна, який отримав замовлення на виготовлення карт східних рубежів Росії.

Картографові доведеться зіткнутися з масою запаморочливих відкриттів, майстрами смертоносних бойових мистецтв і самим Лун-Ваном, Царем усіх драконів.

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Режисером фільму виступив Олег Степченко, а команда Джекі Чана займалася постановкою екшен-сцен.

До слова, кіноресурс IMDb склав список найбільш очікуваних фільмів 2018 року.

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