Фентезі зі Шварценеггером і Джекі Чаном – дата виходу

Фентезійний фільм Таємниця Печатки дракона: подорож до Китаю, в якому знялися Арнольд Шварценеггер і Джекі Чан, вийде 16 серпня 2018 року.

Про це пише Сегодня.

Сюжет фільму розповість про англійського мандрівника Джонатана Гріна, який отримав замовлення на виготовлення карт східних рубежів Росії.

Картографові доведеться зіткнутися з масою запаморочливих відкриттів, майстрами смертоносних бойових мистецтв і самим Лун-Ваном, Царем усіх драконів.

Читайте: Рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів 2017 від IMDb



Режисером фільму виступив Олег Степченко, а команда Джекі Чана займалася постановкою екшен-сцен.

До слова, кіноресурс IMDb склав список найбільш очікуваних фільмів 2018 року.