Гурт Гриби розпадається – причина

У ЗМІ з’явилася інформація про розпад гурту Гриби, відео якого стало найпопулярнішим на просторах українського YouTube.
За даними ЗМІ, причиною завершення кар’єри популярного гурту стало те, що соліст і головний ідеолог колективу Юрій Бардаш зайнявся просуванням нового проекту – групи Бамбінтон, пише Радіо МАКСИМУМ.
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Раніше Гриби заявили, що завершують концертну діяльність, а нещодавно гурт скасував гастролі у Білорусії.
Нагадаємо, головні хіт-мейкери року гурт Гриби у грудні дадуть свій останній концерт
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