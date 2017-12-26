Гурт Гриби розпадається – причина

У ЗМІ з’явилася інформація про розпад гурту Гриби, відео якого стало найпопулярнішим на просторах українського YouTube.

За даними ЗМІ, причиною завершення кар’єри популярного гурту стало те, що соліст і головний ідеолог колективу Юрій Бардаш зайнявся просуванням нового проекту – групи Бамбінтон, пише Радіо МАКСИМУМ.

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Раніше Гриби заявили, що завершують концертну діяльність, а нещодавно гурт скасував гастролі у Білорусії.

Нагадаємо, головні хіт-мейкери року гурт Гриби у грудні дадуть свій останній концерт