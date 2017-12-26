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Названий головний кінозлодій 2017 року

Головними кінозлодіями у світі кіно стали білі люди з хоррора про расизм Геть режисера Джордана Пила.

Список головних кінозлодіїв склав портал Collider.

За звання також боролися Стерв’ятник з Людини-павука: Повернення додому, реплікант-бойовик Лав з Той, що біжить по лезу 2049, агент Річард Стрікленд з Форми води і капіталізм, у всій красі представлений у фільмі Окча.

В номінації Сама дивна річ, про яку я думаю досі перемогла картина Книга Генрі Коліна Треворроу. Стрічка розповідає про одиноку матір, яка виховує двох хлопчиків, один з яких є генієм.

Кращою екшн-сценою кінокритики визнали епізод з Диво-жінки, коли супергероїня поодинці штурмує лінію оборони німецьких солдатів.

Режисером року названий Гільєрмо дель Торо, який зняв у 2017 році Форму води, головним актором — Джеймс Франко в фільмі Горе-творець, актрисою — Френсіс МакДорманд у фільмі Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі.

Читайте: Топ-10 найгірших фільмів 2017 року

До речі, раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших фільмів 2017 року.

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