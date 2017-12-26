Помер композитор Володимир Шаїнський

На 93-му році життя помер народний артист РРФСР, композитор Володимир Шаїнський.
Про це повідомляє телеканал Культура.
Про смерть композитора розповіли близькі композитора.
Деякі російські ЗМІ повідомляють, що Шаїнський пішов із життя у лікарні в США, а його сина раніше розповідав, що він переніс важку операцію у зв’язку з онкологічним захворюванням.
Для довідки. Володимир Шаїнський народився 12 грудня 1925 року в Києві. Закінчив Московську і Бакинську консерваторії, працював в оркестрі Леоніда Утьосова.
Разом з поетом Михайлом Таничем він створив ряд пісень: Идет солдат по городу, Не плачь, девчонка, Через две зимы, На дальней станции сойду, Родительский дом.
Його пісні виконували Майя Кристалінська, Людмила Зикіна і Анна Герман, Йосип Кобзон, Алла Пугачова і Лев Лещенко.
Він також широко відомий як автор творів для дітей, мелодій для художніх та мультиплікаційних фільмів: Голубой вагон і Пусть бегут неуклюже з мультфільмів про Крокодила Гену і Чебурашку, Улыбка з Крихітки Єнота, Вместе весело шагать, Антошка.
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Нещодавно в Росії помер Леонід Бронєвой – відомий артист театру та кіно.
Фото: Культура