Помер композитор Володимир Шаїнський

На 93-му році життя помер народний артист РРФСР, композитор Володимир Шаїнський.

Про це повідомляє телеканал Культура.

Про смерть композитора розповіли близькі композитора.

Деякі російські ЗМІ повідомляють, що Шаїнський пішов із життя у лікарні в США, а його сина раніше розповідав, що він переніс важку операцію у зв’язку з онкологічним захворюванням.

Для довідки. Володимир Шаїнський народився 12 грудня 1925 року в Києві. Закінчив Московську і Бакинську консерваторії, працював в оркестрі Леоніда Утьосова.

Разом з поетом Михайлом Таничем він створив ряд пісень: Идет солдат по городу, Не плачь, девчонка, Через две зимы, На дальней станции сойду, Родительский дом.

Його пісні виконували Майя Кристалінська, Людмила Зикіна і Анна Герман, Йосип Кобзон, Алла Пугачова і Лев Лещенко.

Він також широко відомий як автор творів для дітей, мелодій для художніх та мультиплікаційних фільмів: Голубой вагон і Пусть бегут неуклюже з мультфільмів про Крокодила Гену і Чебурашку, Улыбка з Крихітки Єнота, Вместе весело шагать, Антошка.

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Нещодавно в Росії помер Леонід Бронєвой – відомий артист театру та кіно.

Фото: Культура