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Помер композитор Володимир Шаїнський

На 93-му році життя помер народний артист РРФСР, композитор Володимир Шаїнський.

Володимир Шаїнський

Про це повідомляє телеканал Культура.

Про смерть композитора розповіли близькі композитора.

Деякі російські ЗМІ повідомляють, що Шаїнський пішов із життя у лікарні в США, а його сина раніше розповідав, що він переніс важку операцію у зв’язку з онкологічним захворюванням.

Для довідки. Володимир Шаїнський народився 12 грудня 1925 року в Києві. Закінчив Московську і Бакинську консерваторії, працював в оркестрі Леоніда Утьосова.

Разом з поетом Михайлом Таничем він створив ряд пісень: Идет солдат по городу, Не плачь, девчонка, Через две зимы, На дальней станции сойду, Родительский дом.

Його пісні виконували Майя Кристалінська, Людмила Зикіна і Анна Герман, Йосип Кобзон, Алла Пугачова і Лев Лещенко.

Він також широко відомий як автор творів для дітей, мелодій для художніх та мультиплікаційних фільмів: Голубой вагон і Пусть бегут неуклюже з мультфільмів про Крокодила Гену і Чебурашку,  Улыбка з Крихітки Єнота, Вместе весело шагать, Антошка.

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Нещодавно в Росії помер Леонід Бронєвой – відомий артист театру та кіно.

ФотоКультура

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