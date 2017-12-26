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Роббі Вільямс оголився під ялинкою (18+)
Відомий британський співак Роббі Вільямс оригінально привітав прихильниць із Різдвом і опублікував фото без одягу на тлі новорічної ялинки.
Знімком 43-річний Роббі Вільямс поділився в Instagram.
– Всіх із Різдвом! Хто хоче поцілунок під омелою? – написав співак.
Менш ніж за добу фото зібрало майже 80 тис. лайків.
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До речі, 25 грудня Настя Каменських презентувала збірку різдвяних пісень XMAS WITH NK.
Фото: robbiewilliams
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