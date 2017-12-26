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Роббі Вільямс оголився під ялинкою (18+)

Відомий британський співак Роббі Вільямс оригінально привітав прихильниць із Різдвом і опублікував фото без одягу на тлі новорічної ялинки.

Знімком 43-річний Роббі Вільямс поділився в Instagram.

– Всіх із Різдвом! Хто хоче поцілунок під омелою? – написав співак.

Менш ніж за добу фото зібрало майже 80 тис. лайків.

Читайте: O.Torvald перетворив Щедрик у новорічну рок-пісню

До речі, 25 грудня Настя Каменських презентувала збірку різдвяних пісень XMAS WITH NK.

Фото: robbiewilliams

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