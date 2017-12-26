Український гурт НеАнгели презентував новий кліп на пісню Это любовь – короткий екскурс у світ гліттеру, танців і безлімітних вечірок.

У кожному кадрі кліпу на пісню Это любовь – тотальний fashion для правильного настрою. Багато блискіток, об’ємні кольорові шуби, кислотні перуки та трохи легкої еротики.

Слава та Вікторія знають все про гучні вечірки та пропонують наслідувати їхньому прикладу “жити, як у суботу, посеред тижня”.

До речі, в одній зі сцен Вікторія зіграла манекенницю – дівчині довелося позувати без одягу, вимазавшись у фарбі.

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Солістку НеАнгелів роздягли та облили фарбою заради нового кліпу / 6 фотографий