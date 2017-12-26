Топ-5 українських зірок, які зустрінуть Новий рік у Росії

Новий рік – найкраща можливість для артистів заробити, оскільки ціна виступів підвищується у кілька разів. Ми вирішили дізнатися, хто з українських зірок зустріне Новий 2018 рік у Росії.

Співачка Світлана Лобода зустріне 2018 рік у Москві. Разом із Валерієм Меладзе вона розважатиме гостей ресторану Турандот. Вечірка пройде у стилі Гри престолів, тому не виключено, що артисти постануть у незвичному образі. Крім того, співачка значиться у списку артистів у концерт-холі Крокус.

До слова, виступ Світлани Лободи на новорічному корпоративі оцінюють в суму близько €70-100 тис.

Український співак і учасник гурту Іванушки International Кирило Туриченко новорічну ніч проведе в Москві. Разом із Леонідом Агутіним та іншими Іванушками він виступить у ресторані-яхті Чайка.

Співачка Ані Лорак запросила шанувальників зустріти Новий рік із нею та російським виконавцем Emin у московському концерт-холі Крокус.

– З нетерпінням чекаємо на зустріч із вами, 31 грудня у Крокус. Незвичайний вечір – радість, музика, диво! Ми разом зустрінемо новий 2018 год! Ура! Приходьте, чекаємо вас, – сказала Лорак у відеозверненні.

Замовити виступ Ані Лорак на новорічний корпоратив обійдеться у €50-60 тис.

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На відміну від своїх колег, Віра Брежнєва збирається святкувати Новий рік 2018 у колі сім’ї. Однак де саме, невідомо.

– Спокуси виступити є, але поки я не ухвалила фінального рішення. У новорічну ніч хочеться розслабитися, випити шампанського. А якщо я це зроблю, то працювати вже не зможу. Та й пропонують виступати в інших містах, куди мені сім’ю складно привезти. Я хочу, як всі нормальні люди: олів’є, шампанське, мандарини, Голубий вогник, – підкреслила співачка.

До речі, новорічний гонорар Віри Брежнєвої оцінюють у €50 тис.

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Від гонорарів у новорічну ніч відмовилася також Таїсія Повалій. Щоправда співачка, яка втекла до Росії після Євромайдану, на новорічні свята збирається повернутися до Києва.

– Всі близькі отримають від мене новорічні подарунки. Зазвичай я дарую новорічні ялинкові іграшки. Йду в магазин сама і обираю щось новеньке. Іграшки зараз такі гарні: яскраві, блискучі. Мої рідні завжди дуже радіють їм, – поділилася Повалій.