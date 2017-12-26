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Зіркове Різдво: Лонгорія, Тімберлейк і Шакіра “показали свято”

25 грудня католицький світ святкував Різдво Христове. Цей день більшість знаменитостей провели в родинному колі.

Зворушливі знімки з рідними, а також фото святкових ялинок зірки опублікували в Instagram.

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Тим часом Роббі Вільямс збентежив шанувальників оголеним різдвяним знімком.

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