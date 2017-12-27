Астаф’єву вигнали із засідання суду у справі її цивільного чоловіка

Відому, українську співачку Дашу Астаф’єву вигнали з засідання суду у справі її цивільного чоловіка 37-річного Артема Кіма.

Під час засідання Даша кілька разів голосно коментувала виступи прокурора НАБУ, багато плакала і обурилася на слова про те, що в їх з коханим будинок нібито ніяк не можуть потрапити. В результаті чого співачку вигнали із зали суду, пишуть Вести.

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Мене вигнали тому, що я не можу мовчати. Нас спокійно можна знайти! Як прийти з обшуком в 6 ранку, так вони можуть зайти, а як прийти повістку принести, так вони не можуть – розповіла Астаф’єва.

Нагадаємо, коханого української співачки Даші Астаф’євої Артема Кіма затримали. Чоловіка підозрюють у розкраданні 27 млн грн НАЕК Енергоатом.