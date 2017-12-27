БДСМ і голі груди: кліп Нікі Мінаж зібрав 7 млн переглядів (18+)

Новий кліп співачки Нікі Мінаж, у якому вона постає у відвертих образах з оголеними грудьми, за кілька днів набрав 7 мільйонів переглядів.

У кліпі на пісню Krippy Kush артистка позує топлес, із заклеєними чорною стрічкою сосками. Крім того, вона приміряє на себе БДСМ-образи.

Композиція записана у тандемі з реперами Фарруко, Тревісом Скоттом і Бедом Банні.

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До речі, нещодавно Нікі Мінаж порадувала своїх фанатів спокусливим знімком, на якому вона стоїть у кімнаті без одягу вище поясу.