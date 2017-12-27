“Безславний виродок” Майкл Фассбендер зніметься в українській екшн-комедії

Зірка фільмів Кредо вбивці, Чужий: Заповіт і Безславні виродки Майкл Фассбендер в українській екшн-комедії про американця, який приїжджає в Україну.

Фільм зніме студія KOOKSA FILM в Дніпрі на гроші інвестора – власника студії, пише Телекритика.

У стрічці візьме участь голлівудська зірка – на даний момент ведуться переговори з Майклом Фассбендером і Джейсоном Біггсом (Американський пиріг). Це буде доросла історія, не позбавлена ​​міцного слівця і легкої еротики, необхідних для просування сюжету, а не порожньої провокації.

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Сюжет будується навколо ілюстратора на ім’я Девід – автора скандального коміксу, персонаж якого, Майор Кримпай, стає інтернет-мемом. Переслідуваний суспільством і цивільними активістами, Девід вирішує почати життя з чистого аркуша і переїжджає в Україну – країну, про яку він нічого не знає.

Вихід фільму анонсований на 2019 рік.

Раніше Факти ICTV писали, що фентезійний фільм Таємниця Печатки дракона: подорож до Китаю, в якому знялися Арнольд Шварценеггер і Джекі Чан, вийде 16 серпня 2018 року.