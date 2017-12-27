Forbes назвав найкасовіших акторів 2017 року

Лідером серед найкасовіших акторів 2017 року став Він Дізель.

Рейтинг склав журнал Forbes.

Загальні збори фільмів за участю Віна Дізеля склали $1,6 млрд, а найкасовішим виявилася стрічка Форсаж 8.

– Друге місце також завдяки участі у Форсажі 8 дісталося Дуейну Джонсону, а третю сходинку рейтингу посіла виконавиця головної ролі у фільмі Чудо-жінка Галь Гадот. Вагомий внесок у її результат внесла участь у Лізі справедливості, – говориться у повідомленні.

Читайте: Названий головний кінозлодій 2017 року



Також у першій десятці опинилися такі актори як Емма Уотсон, Джонні Депп, Дейзі Рідлі, Том Холланд, Кріс Претт, Кріс Хемсворт і Джон Боєга.

До слова, фільм жахів Воно став найпопулярнішим фільмом 2017 року за версією найбільшої у світі бази даних про кіно IMDb.