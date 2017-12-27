На Барбадосі застрелили брата Ріани

На Барбадосі застрелили 21-річного двоюрідного брата співачки Ріани – Тавона Кайзена Аллейна.
Брат Ріани загинув через кілька годин після того, як вони разом відсвяткували Різдво. Про це співачка повідомила у Instagram.
Юнака застрелили невідомі у районі Сент-Майкла. Тавон отримав кілька пострілів у спину. Його відразу ж доставили у лікарню. Але він помер через кілька годин.
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До речі, у Сеул вокаліст популярної південнокорейської ідол-групи SHINee Кім Джонхен наклав на себе руки.
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