Наталя Могилевська їде з України

Українська співачка Наталя Могилевська вирішила на початку 2018 року на кілька місяців виїхати з України в Індію.

Про плани Наталі Могилевської виїхати до Індії пишуть Вести.

– 1 січня я за традицією їду на кілька місяців до Індії. Я так роблю вже 5 років, і навіть жила там. І це для мене, в першу чергу, не відпочинок, а можливість помедитувати і повчитися у відомого Пайлота Баба Джі – майстри йоги, старця, який став для мене батьком, – розповіла Наталя.

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Співачка зізналася, що саме знайомство зі старцем змінило її життя і допомогло повернутись у професію.

Раніше стало відомо про розпад гурту Гриби, причиною став соліст колективу Юрій Бардаш.

Фото: nataliya_mogilevskaya