PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ / Переможцем шоу Майстер шеф 7 став Вадим Бжезинський/

Переможцем шоу Майстер шеф 7 став Вадим Бжезинський

Переможець 7 сезону кулінарного шоу Майстер шеф – Вадим Бжезинський. Кухар отримає півмільйона гривень і навчання в одній з найпрестижніших кулінарних шкіл світу Le Cordon Bleu.

У фіналі шоу Майстер шеф 7 на СТБ за звання найкращого кухаря-аматора України змагалися троє мужніх чоловіків – Михайло Грушецький, Вадим Бжезинський і Володимир Троцький.

Вони повинні були приготувати три страви за 3 години – закуску, основне блюдо і десерт.

На закуску Вадим приготував восьминога з карамелізованими овочами.

Читайте: Меню на Новий рік 2018: рецепти для святкового столу без горілки і пива

На основне блюдо Бжезинський подав каре ягняти з запеченими фруктами і овочами, а також з кизилово-лохіновим соусом.

Троє мужніх учасників здивували витонченими десертами.

Фінал Мастер шеф 7 сезон: Десерт Вови Троцього
Десерт Вови Троцького

Фінал Мастер шеф 7 сезон: Десерт Михайла Грушецького
Десерт Михайла Грушецького

Фінал Мастер шеф 7 сезон: десерт Вадима Бжезинського
Десерт Вадима Бжезинського

Нагадаємо, рецепти салатів на Новий рік 2018.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх