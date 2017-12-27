Переможцем шоу Майстер шеф 7 став Вадим Бжезинський

Переможець 7 сезону кулінарного шоу Майстер шеф – Вадим Бжезинський. Кухар отримає півмільйона гривень і навчання в одній з найпрестижніших кулінарних шкіл світу Le Cordon Bleu.

У фіналі шоу Майстер шеф 7 на СТБ за звання найкращого кухаря-аматора України змагалися троє мужніх чоловіків – Михайло Грушецький, Вадим Бжезинський і Володимир Троцький.

Вони повинні були приготувати три страви за 3 години – закуску, основне блюдо і десерт.

На закуску Вадим приготував восьминога з карамелізованими овочами.

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На основне блюдо Бжезинський подав каре ягняти з запеченими фруктами і овочами, а також з кизилово-лохіновим соусом.

Троє мужніх учасників здивували витонченими десертами.



Десерт Вови Троцького



Десерт Михайла Грушецького



Десерт Вадима Бжезинського

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