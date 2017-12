Помер актор із Зоряних воєн

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Причини смерті поки невідомі.

Співчуття у зв’язку з кончиною актора висловив його колега Марк Хемілл, який зіграв у Зоряних війнах Люка Скайуокера.

За його словами, незважаючи на те, що Кертіс у кадрі здавався жахливим, у житті він був смішним і добрим.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I’ve ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you’ll be missed. #RIP ❤️- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd

— @HamillHimself (@HamillHimself) 27 декабря 2017 г.