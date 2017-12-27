Помер актор із Зоряних воєн

У віці 87 років помер британський актор Елфі Кертіс – доктор Корнеліус Евазан у Зоряних війнах. Епізод IV: Нова надія.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Причини смерті поки невідомі.

Співчуття у зв’язку з кончиною актора висловив його колега Марк Хемілл, який зіграв у Зоряних війнах Люка Скайуокера.

За його словами, незважаючи на те, що Кертіс у кадрі здавався жахливим, у житті він був смішним і добрим.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I’ve ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you’ll be missed. #RIP ❤️- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd — @HamillHimself (@HamillHimself) 27 декабря 2017 г.

У четвертому епізоді персонаж Кертіса з понівеченим обличчям з’являється у невеликій сцені у забігайлівці міста Мос-Ейслі на Татуїні. Він хвалиться перед Люком Скайуокером, що засуджений до страти у 12 зоряних системах.

Елфі Кертіс також зіграв у фільмі Людина-слон Девіда Лінча і серіалах Втрачені імперії та Чисто англійське вбивство.

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