Провал екранізації Темної вежі – Стівен Кінг назвав причину

Автор культового фентезі Темна Вежа Стівен Кінг сказав, що екранізація провалилася через віковий рейтинг фільму.

Про це повідомляє Телекритика.

– Справжня проблема, як мені здається, полягає в тому, що після фінального монтажу у картини знизився рейтинг до PG-13. Студія явно хотіла дістати всіх глядачів, скажімо, від 12 до будь-якого віку, – розповів Кінг.

За його словами, через це фільм втратив жорстокість оригіналу.

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Однією з причин Кінг також виділив те, що сюжет стрічки відбувається десь у середині серії книг.

До слова, американський письменник Стівен Кінг заборонив президенту США Дональду Трампу дивитися фільми, зняті за його творами, через блокування у Twitter.