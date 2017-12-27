Табаков у комі

Лікарі ввели режисера Олега Табакова у штучну кому.
За даними каналу, стан художнього керівника МХТ імені Чехова залишається стабільно важким, через що медики прийняли рішення ввести його у стан так званої медикаментозної седації, повідомляє РЕН ТВ.
На їхню думку, це може допомогти зняти навантаження з внутрішніх органів.
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Нагадаємо, що у листопаді Табаков був госпіталізований у московську лікарню із запаленням легенів. Там йому зробили екстрену операцію.
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