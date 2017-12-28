Найкрасивіші люди планети у 2017 (РЕЙТИНГ)

Експерти TC Candler оприлюднили рейтинг найкрасивіших людей світу у 2017 році.
Рейтинги 100 Most Beautiful Faces і 100 Most Handsome Faces публікують щорічно, починаючи з 1990 року, пише 24 канал.
Найкрасивішою жінкою світу у 2017 році назвали актрису, модель і співачку Ліза Соберано.
Друге місце посіла модель і актриса Тілан Блондо. На третій сходинці – співачка і танцівниця Tzuyu (Чоу Тсу-ю).
Серед чоловіків найпривабливішим став південнокорейський співак і танцюрист Кім Тхе Хена (також відомий як V).
На другій позиції – американський актор Джейсон Момоа, а на третій – актор Армі Хаммер.
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Нагадаємо, рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів 2017 від IMDb.