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Найкрасивіші люди планети у 2017 (РЕЙТИНГ)

Експерти TC Candler оприлюднили рейтинг найкрасивіших людей світу у 2017 році.

Рейтинги 100 Most Beautiful Faces і 100 Most Handsome Faces публікують щорічно, починаючи з 1990 року, пише 24 канал.

Найкрасивішою жінкою світу у 2017 році назвали актрису, модель і співачку Ліза Соберано.

Друге місце посіла модель і актриса Тілан Блондо. На третій сходинці – співачка і танцівниця Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

Серед чоловіків найпривабливішим став південнокорейський співак і танцюрист Кім Тхе Хена (також відомий як V).

На другій позиції – американський актор Джейсон Момоа, а на третій – актор Армі Хаммер.

Читайте: Рейтинг найпопулярніших міст в Instagram

Нагадаємо, рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів 2017 від IMDb.

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