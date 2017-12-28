PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Найпопулярніші пісні України у 2017/

Найпопулярніші пісні України у 2017

В Україні щотижня визначали найпопулярніші треки фм-простору на основі підрахунку плейлистів станцій.

У 2017 році до топ-40 найротованіших треків потрапило 20 пісень вітчизняних музикантів, з яких 18 — виконуються українською мовою, повідомляє Громадське.

Традиційно підсумував найротованіші радіопісні країни ФДР Медіасервіс. Зазначається, що у минулорічній підсумковій сороківці таких композицій було 14.

Також визначено переможців у традиційних номінаціях музичних премій.

Відтак, українською піснею року стала Шампанські Очі (Pianoboy), українською співачкою року — Злата Оґневіч, українським співаком року — Kishe, українським гуртом року — Pianoboy, українським відкриттям року — гурт Kazka.

Стосовно ж усієї підсумкової сороківки, то саундтрек 2017-го звучить так:

  1. Ed Sheeran – Shape Of You
  2. Pianoboy – Шампанські Очі
  3. Злата Оґневіч – Танцювати
  4. Марія Яремчук – Ти в Мені Є
  5. Бакун – Просто Танцюй
  6. Rag’n’Bone Man – Human
  7. Alyosha – Калина
  8. Katy Perry – Chained To The Rhythm
  9. Kazka – Свята
  10. Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie – Rockabye
  11. Arilena Ara – Nentori
  12. Sonya Kay Зоряний Саундтрек
  13. Imagine Dragons – Believer
  14. LP – Other People
  15. Kishe – До Весни
  16. Calvin Harris My Way
  17. Alok, Bruno Martini feat Zeeba – Hear Me Now
  18. Charlie Puth – Attention
  19. Matthew Koma – Kisses Back
  20. Lama – Спалені Мости
  21. Христина Соловій – Хто Як Не Ти
  22. Лобода – Случайная
  23. LP – Lost On You
  24. Luis Fonsi – Despacito
  25. Dzidzio і Оля Цибульська – Чекаю. Цьом
  26. Robin Schulz feat James Blunt – OK
  27. Юлія Думанська – Закохана
  28. Ofenbach – Be Mine
  29. Lama Не Кажу Прощай
  30. Ivan Navi – Тимчасовий Релакс
  31. Sia feat Kendrick Lemar – The Greatest
  32. Pianoboy і Morphom – На Вершині
  33. Лобода – Твои Глаза
  34. Nathan Goshen – Thinking About It-Remix
  35. Enrique Iglesias – Subeme La Radio
  36. Leo Mantis – Листи
  37. Filatov and Karas – Tell It To My Heart
  38. Ivan Navi – Закохуюсь
  39. Alan Walker – Alone
  40. Океан Ельзи – Сонце

Читайте: O.Torvald перетворив Щедрик у новорічну рок-пісню

Нагадаємо, топ-5 пісень для різдвяного настрою.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх