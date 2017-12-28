Найпопулярніші пісні України у 2017

В Україні щотижня визначали найпопулярніші треки фм-простору на основі підрахунку плейлистів станцій.
У 2017 році до топ-40 найротованіших треків потрапило 20 пісень вітчизняних музикантів, з яких 18 — виконуються українською мовою, повідомляє Громадське.
Традиційно підсумував найротованіші радіопісні країни ФДР Медіасервіс. Зазначається, що у минулорічній підсумковій сороківці таких композицій було 14.
Також визначено переможців у традиційних номінаціях музичних премій.
Відтак, українською піснею року стала Шампанські Очі (Pianoboy), українською співачкою року — Злата Оґневіч, українським співаком року — Kishe, українським гуртом року — Pianoboy, українським відкриттям року — гурт Kazka.
Стосовно ж усієї підсумкової сороківки, то саундтрек 2017-го звучить так:
- Ed Sheeran – Shape Of You
- Pianoboy – Шампанські Очі
- Злата Оґневіч – Танцювати
- Марія Яремчук – Ти в Мені Є
- Бакун – Просто Танцюй
- Rag’n’Bone Man – Human
- Alyosha – Калина
- Katy Perry – Chained To The Rhythm
- Kazka – Свята
- Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie – Rockabye
- Arilena Ara – Nentori
- Sonya Kay Зоряний Саундтрек
- Imagine Dragons – Believer
- LP – Other People
- Kishe – До Весни
- Calvin Harris My Way
- Alok, Bruno Martini feat Zeeba – Hear Me Now
- Charlie Puth – Attention
- Matthew Koma – Kisses Back
- Lama – Спалені Мости
- Христина Соловій – Хто Як Не Ти
- Лобода – Случайная
- LP – Lost On You
- Luis Fonsi – Despacito
- Dzidzio і Оля Цибульська – Чекаю. Цьом
- Robin Schulz feat James Blunt – OK
- Юлія Думанська – Закохана
- Ofenbach – Be Mine
- Lama Не Кажу Прощай
- Ivan Navi – Тимчасовий Релакс
- Sia feat Kendrick Lemar – The Greatest
- Pianoboy і Morphom – На Вершині
- Лобода – Твои Глаза
- Nathan Goshen – Thinking About It-Remix
- Enrique Iglesias – Subeme La Radio
- Leo Mantis – Листи
- Filatov and Karas – Tell It To My Heart
- Ivan Navi – Закохуюсь
- Alan Walker – Alone
- Океан Ельзи – Сонце
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