Найпопулярніші пісні України у 2017

В Україні щотижня визначали найпопулярніші треки фм-простору на основі підрахунку плейлистів станцій.

У 2017 році до топ-40 найротованіших треків потрапило 20 пісень вітчизняних музикантів, з яких 18 — виконуються українською мовою, повідомляє Громадське.

Традиційно підсумував найротованіші радіопісні країни ФДР Медіасервіс. Зазначається, що у минулорічній підсумковій сороківці таких композицій було 14.

Також визначено переможців у традиційних номінаціях музичних премій.

Відтак, українською піснею року стала Шампанські Очі (Pianoboy), українською співачкою року — Злата Оґневіч, українським співаком року — Kishe, українським гуртом року — Pianoboy, українським відкриттям року — гурт Kazka.

Стосовно ж усієї підсумкової сороківки, то саундтрек 2017-го звучить так:

Ed Sheeran – Shape Of You Pianoboy – Шампанські Очі Злата Оґневіч – Танцювати Марія Яремчук – Ти в Мені Є Бакун – Просто Танцюй Rag’n’Bone Man – Human Alyosha – Калина Katy Perry – Chained To The Rhythm Kazka – Свята Clean Bandit ft Sean Paul & Anne Marie – Rockabye Arilena Ara – Nentori Sonya Kay Зоряний Саундтрек Imagine Dragons – Believer LP – Other People Kishe – До Весни Calvin Harris My Way Alok, Bruno Martini feat Zeeba – Hear Me Now Charlie Puth – Attention Matthew Koma – Kisses Back Lama – Спалені Мости Христина Соловій – Хто Як Не Ти Лобода – Случайная LP – Lost On You Luis Fonsi – Despacito Dzidzio і Оля Цибульська – Чекаю. Цьом Robin Schulz feat James Blunt – OK Юлія Думанська – Закохана Ofenbach – Be Mine Lama Не Кажу Прощай Ivan Navi – Тимчасовий Релакс Sia feat Kendrick Lemar – The Greatest Pianoboy і Morphom – На Вершині Лобода – Твои Глаза Nathan Goshen – Thinking About It-Remix Enrique Iglesias – Subeme La Radio Leo Mantis – Листи Filatov and Karas – Tell It To My Heart Ivan Navi – Закохуюсь Alan Walker – Alone Океан Ельзи – Сонце

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