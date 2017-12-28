Намагався задушити. Популярного російського співака звинуватили у згвалтуванні

Російського співака камерунського походження П’єра Нарциса звинуватили у згвалтуванні.

Звинувачення пролунали з вуст його колишної коханки радіоведучої Маріанни Суворової.

– Я була у мами. Він почав писати, дзвонити мені і запропонував зустрітися. Я погодилась. Приїхала у готель, а він уже сидів там і пив. Він мені теж пропонував випити, – розповіла Маріанна, повідомляє Cosmopolitan.

Також дівчина зазначила, що потім Нарцис почав хапати її за волосся, душити і роздягати.

Для підтвердження інформації постраждала пройшла тест на детекторі брехні – більшість її відповідей були вірні.

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До речі, раніше американська поп-співачка Тімоті Хеллер звинуватила свою подругу та екс-учасницю американської версії шоу Голос Мелані Мартінес у згвалтуванні секс-іграшкою.