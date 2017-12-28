Шкарпетки та акції Apple: різдвяний подарунок Веста для Кардашян

Репер Каньє Вест подарував своїй дружині Кім Кардашян на Різдво навушники, шкарпетки та м’яку іграшку, а також акції компаній Disney, Adidas, Apple, Netflix і Amazon.

Коробки з подарунками від Каньє Веста теледіва показала шанувальникам в Instagram.

У першій лежали сертифікати Netflix і Amazon, навушники Apple Airpods, шкарпетки Adidas та іграшка Міккі-Маус. А в другій – акції цих компаній.

– Я відкриваю її, а там акції Amazon, Netflix, Apple, Adidas і Disney. Найкращий чоловік! – прокоментувала Кім Кардашян.

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До слова, 920 акцій Disney обійшлися реперу в $100 тис, а за 995 акцій Adidas Каньє заплатив $165 тис. Скільки коштували цінні папери інших компаній, невідомо.

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