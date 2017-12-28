Табаков втратив пам’ять

Російського актора і режисера Олега Табакова не вводили у стан штучної коми.

Про це повідомив віце-мер Москви Леонід Печатніков, передає Комсомольская правда в Україні.

За його словами, стан артиста погіршився, але він не в комі.

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При цьому деякі російські ЗМІ повідомляють, що Табаков перебуває у свідомості, але майже нікого не впізнає.

Нагадаємо, що у листопаді Табаков був госпіталізований у московську лікарню із запаленням легенів. Там йому зробили екстрену операцію. А вчора ЗМІ повідомили, що актора ввели у стан штучної коми.