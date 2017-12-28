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Вогонь і ялинка: Сергій Притула показав як відпочиває

Український шоумен Сергій Притула поділився фотографіями, на яких показав як відпочиває вдома та готується до Нового року.

Сергій Притула

Знімки Притула опублікував у Facebook.

– Перший вихідний за місяць – це безцінно, кітики! Гріюсь біля вогню, фіксую повну готовність до Нового Року і підбиваю підсумки старого, – написав він.

Він також розмістив кілька фотографій на яких можна побачити підготовлене до свята помешкання.

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Вогонь і ялинка: Сергій Притула показав як відпочиває / 3 фотографии

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До слова, український рок-гурт О.Torvald презентував свою новорічну пісню Ракамакафо.

Фото: Сергій Притула

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