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Найатмосферніші новорічні фільми (ТЕСТ)

Факти ICTV підготували тест, який покаже, чи знаєте ви найбільш атмосферні новорічні фільми.

До Нового року залишилися лічені дні. Хочеться затишку і казкового настрою.

Що ж, як не святкова ялинка і новорічні фільми, допоможуть створити таку атмосферу?

Читайте: Як знизити калорійність новорічних страв

Факти ICTV склали тест з низкою новорічних фільмів. Перевірте, можливо, ви якісь ще не бачили!

Подивіться також кілька рецептів смачних коктейлів та як пити і не п’яніти на Новий рік 2018.

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