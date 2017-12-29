Найатмосферніші новорічні фільми (ТЕСТ)

Факти ICTV підготували тест, який покаже, чи знаєте ви найбільш атмосферні новорічні фільми.

До Нового року залишилися лічені дні. Хочеться затишку і казкового настрою.

Що ж, як не святкова ялинка і новорічні фільми, допоможуть створити таку атмосферу?

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Факти ICTV склали тест з низкою новорічних фільмів. Перевірте, можливо, ви якісь ще не бачили!

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