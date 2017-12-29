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Даша Астаф’єва стала білявкою

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф’єва представила кліп на нову сольну композицію під назвою Самое главное.

Спокуслива Даша Астаф’єва з’являється в кліпі в образах брюнетки, а також білявки Мерилін Монро.

До речі, на своїй сторінці в Instagram співачка підкреслила, що для неї у житті головне – кохання. А його потрібно не тільки берегти, але й дарувати іншим людям.

Також Астаф’єва висловила подяку гурту Nikita, у складі якого вона була 10 років, і зауважила, що сьогодні вона йде далі, щоб “створити себе та своє ім’я заново”.

Читайте: Астаф’єву вигнали із засідання суду у справі її цивільного чоловіка

Раніше НеАнгели презентували кліп на пісню Это любовь, у якому розповіли все про гучні вечірки.

Відео: Dasha Astafieva

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