“Фішка” чи конфуз? Лобода впустила мікрофон у прямому ефірі

Українська співачка Світлана Лобода впустила мікрофон під час прямого ефіру на російській радіостанції, залишивши свій хіт К черту любовь без вокалу.
Відео Світлана Лобода оприлюднила в Instagram.
– Ось вам і фішка для ефіру, що стала вже доброю традицією, – написала співачка.
До слова, менш ніж за добу відео зібрало понад 700 тис. переглядів. Шанувальники зауважили, що подібний конфуз не страшний – принаймні співачка довела, що працює без фонограми.
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До речі, подібна ситуація для Світлани Лободи і справді не нова. Не так давно співачка випадково впустила мікрофон у натовп під час виконання пісні Твои глаза.
Відео: lobodaofficial