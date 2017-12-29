“Фішка” чи конфуз? Лобода впустила мікрофон у прямому ефірі

Українська співачка Світлана Лобода впустила мікрофон під час прямого ефіру на російській радіостанції, залишивши свій хіт К черту любовь без вокалу.

Відео Світлана Лобода оприлюднила в Instagram.

– Ось вам і фішка для ефіру, що стала вже доброю традицією, – написала співачка.

До слова, менш ніж за добу відео зібрало понад 700 тис. переглядів. Шанувальники зауважили, що подібний конфуз не страшний – принаймні співачка довела, що працює без фонограми.

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Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Дек 28, 2017 at 10:01 PST

До речі, подібна ситуація для Світлани Лободи і справді не нова. Не так давно співачка випадково впустила мікрофон у натовп під час виконання пісні Твои глаза.

Відео: lobodaofficial